3. Liga: Türkgücü München – SV Wehen Wiesbaden, 1:0 (0:0)

Schon in der 23. Minute war das Spiel für Johannes Wurtz beendet: Feldverweis! Wie werde Wiesbaden mit dieser neuen Situation umgehen? Nach den ersten 45 Minuten ging es für Türkgücü und die SV Wehen Wiesbaden ohne Torerfolg in die Kabinen. Ein später Treffer von Philip Türpitz, der in der Schlussphase erfolgreich war (88.), bedeutete die Führung für Türkgücü München. Am Ende verbuchte Türkgücü gegen Wiesbaden die maximale Punkteausbeute.