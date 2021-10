WWE: Lacey Evans' Baby ist da - so endete die Story mit Ric Flair

Via Instagram gab Evans bekannt, dass sie am Samstagmorgen amerikanischer Zeit ihre zweite Tochter zur Welt gebracht hat.

WWE deutete Liaison zwischen Lacey Evans und Ric Flair an

Evans, die von den WWE-Oberen als kommender weiblicher Topstar gesehen werden soll, hatte ihre Mutterfreuden im Februar bekanntgegeben - WWE machte eine Story draus und deutete bei der TV-Show Monday Night RAW an, dass die 72 Jahre alte Ringlegende der Vater sei.

Evans befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer Fehde mit Rics Tochter Charlotte und hatte sich im Drehbuch dem als liebestoll bekannten Vater zugewandt, als Teil ihrer psychologischen Kriegsführung gegen die „Queen“.

Die in Georgia geborene Evans stammt aus schwierigen Familienverhältnissen, sie wuchs in Armut mit einem drogenabhängigen Vater auf, der an einer Überdosis starb, bevor Evans 2016 bei WWE unterschrieb. Evans war vor ihrer Ringkarriere Militärpolizistin und zog nebenbei mit ihrem Mann eine Baufirma auf.