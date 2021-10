Hannover gewinnt deutschen Wasserball-Pokal

Waspo 98 Hannover hat zum sechsten Mal den deutschen Wasserball-Pokal gewonnen. Der Meister setzte sich in einem umkämpften Finale in Berlin mit 18:14 (4:3, 3:3, 7:6, 4:2) gegen Rekordsieger und Gastgeber Wasserfreunde Spandau 04 durch und sicherte sich das Double. Bereits im Mai hatten die Niedersachsen in der Bundesliga-Finalserie gegen Spandau triumphiert.

Die Hannoveraner lagen nach einem frühen Rückstand fast über die gesamte Spielzeit in Führung, im Schlussviertel setzten sie sich erstmals mit drei Toren ab. In den Endspielen im Pokal und in der Bundesliga waren die Dauerrivalen zuletzt achtmal in Serie aufeinandergetroffen. Die neue Saison im Oberhaus beginnt am 6. November.