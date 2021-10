Bundesliga heute live: FC Augsburg - Arminia Bielefeld live im TV, Stream, Ticker

Der FC Augsburg ist nicht besonders gut in die Saison gekommen - von einer Krise will Trainer Weinzierl vor dem Spiel gegen Bielefeld aber nicht sprechen.

Der FCA hat in dieser Saison erst einmal gewonnen und die letzten beiden Spiele gegen Freiburg (0:3) und in Dortmund (1:2) verloren.

Doch Trainer Markus Weinzierl will von einer Krise nichts wissen: „Wir konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt. Auch gegen Stuttgart und Mainz können wir in den nächsten Wochen Punkte holen. Ich bin jemand, der das Glas halb voll sieht.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

So steht es um das Personal des FC Augsburg

Verzichten muss der FCA auf Carlos Gruezo. Der Nationalspieler aus Ecuador lande nach WM-Qualifikationsspielen in Südamerika erst am Sonntagabend in München, so Weinzierl.