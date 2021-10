Tibetische Aktivisten nach Protest in Athen festgenommen

Tibetische Aktivisten sind am Sonntag nach einer kurzen Protestaktion gegen die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking in Athen festgenommen worden.

Tibetische Aktivisten sind am Sonntag nach einer kurzen Protestaktion gegen die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking auf der Akropolis in Athen festgenommen worden. Wie die griechische Polizei mitteilte, seien zwei Frauen und ein Mann in Gewahrsam genommen worden. Sie sollen auf dem historischen Monument unter anderem die tibetische Fahne und Hongkongs Revolutionsflagge gehisst haben.