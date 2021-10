Bayer Leverkusen bestreitet Benefizspiel gegen Stadtauswahl

Bundesligist Bayer Leverkusen bestreitet am 10. November im Ulrich-Haberland-Stadion ein Benefizspiel gegen eine Leverkusener Stadtauswahl.

Der Erlös kommt den Opfern der Flutkatastrophe, die auch in Leverkusen und Umgebung große Schäden angerichtet hatte, zugute.

"Die Idee ist ursprünglich im Trainingslager in Zell am See entstanden. Die Spieler um Kapitän Lukas Hradecky hatten da bereits das Gefühl, dass es nicht nur reicht, ihre Anteilnahme auszudrücken, sondern dass wir anpacken müssen", sagte Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung des Werksklubs.