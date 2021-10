Rallye: WM-Entscheidung fällt beim Saisonfinale in Monza

Spitzenreiter Sebastien Ogier verpasste in Spanien die Chance, seinen achten Titel vorzeitig perfekt zu machen. Der Franzose kam im Toyota beim Sieg des Belgiers Thierry Neuville (Hyundai) nur auf Platz vier. Ogiers einziger Konkurrent in der Gesamtwertung, der Brite Elfyn Evans, holte als Zweiter weitere Punkte auf.

Der 37-Jährige geht in der kommenden Saison nur noch in Teilzeit in der Rallye-WM an den Start. Mit neun Titeln ist sein Landsmann Sebastien Loeb Rekordweltmeister.