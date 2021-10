Bundesliga heute live: Bayer Leverkusen - FC Bayern im TV, Stream, Ticker

9PLUS1: Alle Infos vor Bayer Leverkusen vs. Bayern München

Der FC Bayern kämpft um wichtige Punkte in der Bundesliga. Vor dem Topspiel gegen Leverkusen bestimmt aber der Wirbel um Lucas Hernandez das Bild.

Bayern München will ungeachtet der Diskussionen um Lucas Hernández im Topspiel gegen Leverkusen wieder in die Erfolgsspur zurück. Die Werkself startet einen neuen Versuch, den Rekordmeister zu ärgern.

Julian Nagelsmann hatte angekündigt, trotz der Turbulenzen sowohl gegen Leverkusen aber auch kommenden Mittwoch in der Champions League bei Benfica Lissabon ungeachtet aller Probleme voll auf seinen Innenverteidiger setzen zu wollen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Und das tat er auch: Hernández steht neben Dayot Upamecano in der Innenverteidigung des Rekordmeisters. Niklas Süle wird wieder die rechte Abwehrseite beackern. Jamal Musiala sitzt dagegen erneut auf der Bank.

Es ist die gleiche Startelf wie beim 1:2 gegen Eintracht Frankfurt. „Wir haben einige Alternativen auf der Bank“, sagte Nagelsmann bei DAZN . „Ich wollte den gleichen Jungs aus dem Frankfurt-Spiel aber nochmal die Chance geben, es in einigen Situationen besser zu machen.“

Bei den Gastgeber kehrt überraschend Nadiem Amiri in die Startelf zurück.

Der Ausgang des Falls Hernández ist völlig offen. Sicher ist nur: Der französische Nationalspieler muss am Dienstag um 11.00 Uhr vor dem 32. Strafgericht in Madrid erscheinen. „Dann sehen wir weiter“, hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer am Donnerstag gesagt. Der FC Bayern unterstütze seinen Spieler „selbstverständlich“, nachdem das Gericht die Vollstreckung einer 2019 verhängten sechsmonatigen Haftstrafe gegen Hernandez angeordnet hatte.