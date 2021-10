FC Bayern München: Ballack, Lucio, Zé Roberto - diese Stars kamen von Bayer Leverkusen

Am Sonntag steigt das Bundesliga-Topspiel: Der dritte Leverkusen trifft auf den zweiten Bayern München. (Bundesliga: Bayer Leverkusen - FC Bayern München am Sonntag, ab 15.30 live im SPORT1-LIVETICKER)

Mehr als 15 Jahre später könnte Leverkusen wieder ein Rivale um den Titel werden. Ein Spieler der Werkself steht wohl so oder so aktuell wieder auf der Bayern-Liste. Der Rekordmeister hat Leverkusens Top-Star Florian Wirtz auf dem Zettel. Er wäre der insgesamt neunte Spieler, der den Weg von Leverkusen nach München antreten würde.

Lucio

Bei den Bayern konnte er an seine starken Leistungen anknüpfen und war über Jahre in der Abwehr gesetzt. Lucio absolvierte 218 Pflichtspiele für die Bayern und war über fünf Spielzeiten aus dem Zentrum des Rekordmeisters kaum wegzudenken.

Er gewann mit den Bayern in der Zeit dreimal das Double.

Zé Roberto

Zé Roberto spielte in zwei Abschnitten, von 2002 bis 2006 und von 2007 bis 2009, insgesamt sechs Jahre für die Bayern und gewann viermal das Double.

Michael Ballack

Robert Kovac

Er gewann in vier Spielzeiten in München zweimal das Double und kehrte gemeinsam mit seinem Bruder Niko als Co-Trainer nach München zurück. Als Trainer gewann er auch noch ein Double mit den Bayern.

Markus Münch

Er wechselte nach 38 Bundesligaeinsätzen in vier Spielzeiten zur Saison 96/97 zunächst von München nach Leverkusen.

Zwei Jahre später kehrte er er dann wieder zurück. Sein zweiter Versuch bei Rekordmeister war auch nicht von großem Erfolg gekrönt. Er absolvierte in der Saison 96/97 nur 14 Pflichtspiele. Immerhin konnte er mit den Bayern in der Saison die Meisterschaft gewinnen.

Jorginho

Jorginho blieb zweieinhalb Jahre in München, absolvierte 80 Pflichtspiele und gewann einmal die Meisterschaft. Er wurde in seiner Zeit als Bayern-Spieler 1994 mit der brasilianischen Nationalmannschaft Weltmeister. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Alois Reinhardt

Er blieb noch drei Saisons, absolvierte in der Zeit aber nur 11 Pflichtspiele.

Helmut Winklhofer

Winklhofer hatte aber bereits vor seiner Zeit in Leverkusen bei den Bayern gespielt. Er kickte in der Bundesliga von 1980-1982 und von 1985-1989 für die Bayern. Zwischen 1982 und 1985 machte er einen Zwischenstopp in Leverkusen.