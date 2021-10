Bundesliga: Fürth-Boss Rachid Azzouzi kontert Axel Hellmann

So schlecht wie der Aufsteiger stand in der Bundesliga-Geschichte zu diesem Zeitpunkt noch kein anderer Verein da.

Fürth will sich Euphorie nicht nehmen lassen

Und davon ließen sie sich weder von negativen Ergebnissen abbringen noch von der Meinung anderer, die in wirtschaftlichen Zwergen wie Fürth eine Gefahr für die Vermarktung der Bundesliga sehen.

Hellmann-Aussagen verärgern Azzouzi

Deshalb reagierte Azzouzi auch mit Unverständnis auf Aussagen von Axel Hellmann. Der Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt hatte drei Gründe genannt, warum die Bundesliga nicht mehr so gut zu vermarkten sei wie in den vergangenen Jahren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Auch wenn er in dem Zusammenhang Fürth nicht explizit nannte, wurden seine Aussagen von Azzouzi scharf gekontert.

„Dieser Hellmann ist ganz weit weg vom Fußball. Was Wirtschaftlichkeit angeht, ist er gut“, sagte Azzouzi. „Aber alles was den Sport ausmacht, alles was den Fußball ausmacht, diese Leidenschaft, das fehlt diesem Menschen komplett. Der kommt aus dem kaufmännischen Bereich. Der hat nur Zahlen im Kopf.“