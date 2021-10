Paris Saint-Germain: Wanda Nara trennt sich offenbar von Mauro Icardi

Eine am Samstag gegen 21.30 Uhr vom argentinischen Model veröffentlichte Story auf Instagram hatte bereits erste Hinweise gegeben - auch wenn der Inhalt noch verklausuliert war.

Nara löschte anschließend alle Instagram-Posts, die sie mit ihrem Ehemann zeigten und entfolgte ihn. Die Bestätigung, dass sie sich getrennt habe, kam dann von der Boulevard-Journalistin Ker Weinstein, die auf ihrem Instagram-Profil wissen ließ, was Nara ihr geschrieben habe: „Ich habe mich getrennt“.

In ihrer eigenen Nachricht an den Gatten, die später wieder gelöscht wurde, hieß es: „Noch eine Familie, die du für eine Hure ruiniert hast.“

Nara handelte Icardis Wechsel nach Paris ein

In der Startruppe von PSG läuft es für Icardi in der laufenden Saison nicht schlecht. Der Argentinier stand sechs Mal als Startspiele auf dem Platz und kam insgesamt in elf Partien zum Einsatz.