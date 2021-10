DTM: Liam Lawson rechnet mit Rennserie und Konkurrenz ab

Liam Lawson übt nach dem umstrittenen Ende der DTM-Saison 2021 Kritik an der Traditionsserie. Und zieht persönliche Konsequenzen.

Der Neuseeländer Liam Lawson, tragischer Held beim Saisonfinale am Norisring, hat nun eine Abrechnung mit der Rennserie vollzogen - und sich im Zorn verabschiedet.

“Wie die Saison endete, hatte ich nicht erwartet oder kommen sehen und das ist nichts, wovon ich in Zukunft ein Teil sein möchte“, sagte der 19 Jahre alte Red-Bull-Junior bei Motorsport.TV in einem Interview mit Moderator Will Buxton.