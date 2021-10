Jens Lehmann hinterfragt Julian Nagelsmann und vergleicht ihn mit Matthäus

Jens Lehmann stellt Julian Nagelsmann im Vergleich mit Lothar Matthäus in Frage. Der Ex-Keeper spricht auch über die Zeit nach dem Aogo-Eklat.

Was Lehmann nach dem Aogo-Eklat tat

Der Trainerberuf ist durchaus ein mögliches Ziel für die Zukunft, gerne auch in Deutschland: „Es kann gut sein, dass ich noch mal in der Bundesliga auftreten will. Wenn jemand gewinnen möchte! Ich war jetzt zweimal Co-Trainer, Chef-Trainer wäre jetzt mal angebracht.“