Darts-EM: Unfaire Fans? Florian Hempel reagiert nach Aus auf Kritik Unfaire Fans? Hempel reagiert nach Aus

Darts-Drama! So bitter endet das deutsche Darts-Märchen

Florian Hempel nimmt sein knappes Aus gegen den Österreicher Mensur Suljovic bei der Darts-EM sportlich - und nimmt auch die Fans in Schutz.

Die deutsche Darts-Hoffnung Florian Hempel ist im Achtelfinale der European Championship haarscharf an einem weiteren Überraschungs-Coup vorbeigeschrammt - aber er nimmt die Niederlage gegen den österreichischen Lokalmatador Mensur Suljovic sportlich.

Der Bezwinger von Ex-Weltmeister „Snakebite“ Peter Wright nahm im Anschluss an die knappe 9:10-Niederlage auch die Fans bei der Darts-EM in Salzburg (LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) vor Kritik in Schutz. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Hempel: „Mensur den Sieg ‚abzusprechen‘ ist nicht fair“

„Ich lese am heutigen Abend so oft, dass das Publikum in Österreich sehr unfair gewesen sei“, schrieb der 31-Jährige in einer am Sonntagmorgen veröffentlichten Instagram-Story: „Ganz ehrlich, diese Emotionen gehören zum Sport dazu und sollten auch erlaubt sein.“

Pfiffe und auch Buhrufe seien mittlerweile Teil des Dartssports, so Hempel, man müsse das nicht gut finden, aber man müsse sich auch vorstellen, was gewesen wäre, wenn das Spiel in Deutschland stattgefunden hätte.

„Sicher ist, Mensur hätte bei gleichem Spielverlauf gewonnen“, so Hempel: „Alles andere? Werden wir nie erfahren, aber Mensur den Sieg abzusprechen wegen der Fans ist ihm gegenüber nicht fair.“

Die Spiele der European Championship heute:

