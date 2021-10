Angst vor Erling Haaland? Ajax freut sich auf Duell mit BVB-Superstar

Erik Ten Hag freut sich auf das Duell mit Erling Haaland. Er will sehen, wie sein Team im Vergleich mit dem Superstar von Borussia Dortmund abschneide.

Lange war nicht klar, ob Superstar Erling Haaland im Spiel am Dienstag auflaufen kann - der Superstar des BVB hatte zuletzt an einer Oberschenkelverletzung laboriert. Doch beim 3:1-Sieg der Schwarz-Gelben gegen dem FSV Mainz am Samstag meldete sich Haaland bereits eindrucksvoll zurück. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)