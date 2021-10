Torhüter attackiert Mitspieler - und sieht Rot! Wilde Szenen in Nordirland

Aaron McCarey geht einem Mitspieler an die Gurgel - und sieht Rot © Imago

In Nordirland spielen sich verrückte Szenen ab. Einem Torhüter brennen die Sicherungen durch - nach einem Gegentor geht er einem Mitspieler an die Gurgel.

Wer das tut, muss geradezu zwangsläufig ab und zu ein bisschen zum Wahnsinnigen werden. Ein gutes, wenn auch ungewöhnliches Beispiel dieser These war am Samstag in der nordirischen Fußball-Liga zu bestaunen.