Tennis: Norrie und Bassilaschwili im Finale von Indian Wells

Der Brite Cameron Norrie und der Georgier Nikolos Bassilaschwili spielen im Finale des Tennisturniers in Indian Wells am Sonntagabend (Ortszeit) um ihren ersten Masterstitel.

Norrie, Nummer 26 der Weltrangliste, könnte der erste britische Sieger in der Geschichte des Masters in der kalifornischen Wüste werden. Der zweimalige Olympiasieger Andy Murray hatte 2009 im Endspiel ebenso verloren wie sein Landsmann Tim Henman in den Finals 2002 und 2004. Auch Greg Rusedski verpasste 1998 den letzten Schritt zum Titel.