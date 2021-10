Darts European Championship: Florian Hempel verpasst Sensation gegen Suljovic

Darts-Drama! So bitter endet das deutsche Darts-Märchen

Gegen Lokalmatador Mensur Suljovic verlor der 31-Jährige in einem Herzschlagfinale mit 9:10. Der Deutsche hielt über lange Zeit gut mit und drehte zum Schluss noch einmal auf, konnte sich am Ende aber nicht für eine starke Leistung belohnen.

In einem spannenden Duell, in dem beide Kontrahenten über die ganze Partie kleine Unsicherheiten zeigten, hatte Suljovic das bessere Ende für sich. Der Österreicher tat sich besonders bei den Checkouts schwer, setzte aber in entscheidenden Momenten Akzente.