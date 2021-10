FC Bayern: Julian Nagelsmann über die Jokerrolle von Jamal Musiala

Eigentlich ist Jamal Musiala beim FC Bayern stark in diese Saison gestartet. In zehn Pflichtspielen schoss das Supertalent bereits vier Tore und bereitete weitere drei Treffer vor. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Und auch in der Nationalmannschaft überzeugte der 18-Jährige und traf sogar zuletzt erstmals mit dem Adler auf der Brust. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Musiala beim FC Bayern nur noch Joker

Doch trotz seiner starken Statistiken und Auftritte ist Musiala zuletzt zurück in die zweite Reihe gerückt und sitzt fast nur noch auf der Bank. Sportlich gab es dafür keinen Grund.

In der Bundesliga durfte der Offensivmann letztmals am 28. August gegen Hertha BSC Berlin von Beginn an ran - und steuerte beim 5:0 ein Tor bei. (NEWS: Entdecker sagt Musiala als Weltfußballer voraus)