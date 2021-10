Ligue 1: Jerome Boateng stoppt mit Lyon Monacos Aufholjagd - Debüt für Pollersbeck

Jerome Boateng stoppt mit Olympique Lyon die Aufholjagd der AS Monaco. Julian Pollersbeck kommt zu seinem Startelfdebüt, Alexander Nübel muss hinter sich greifen.

Ex-Nationalspieler Jerome Boateng hat mit Olympique Lyon in der französischen Ligue 1 die Aufholjagd von Kevin Vollands AS Monaco gestoppt.

Mit dem 2014er-Weltmeister Boateng in der Startelf setzte sich der frühere Serienmeister daheim 2:0 (0:0) gegen die Monegassen durch, die nach einem Fehlstart in die Saison zuletzt drei Spiele in Folge gewonnen hatten.