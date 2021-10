2. Bundesliga: Hamburger SV - Fortuna Düsseldorf 1:1, Glatzel trifft

Der Hamburger SV spielt im Traditionsduell gegen Fortuna Düsseldorf über eine Stunde in Überzahl. Trotzdem gelingt den Hanseaten kein Sieg. Ein Rückschlag.

Über eine Stunde Überzahl und trotzdem kein Sieg: Der Hamburger SV muss einen neuerlichen Rückschlag in der 2. Bundesliga hinnehmen und bleibt bereits drei Spiele in Folge ohne Sieg.

Als Tabellensechster liegt der HSV vier Punkte hinter Jahn Regensburg und Schalke 04 auf den Plätzen zwei und drei - der kleine Stadtrivale FC St. Pauli an der Tabellenspitze ist bereits sieben Zähler voraus. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Glatzel: „Es kann nicht sein...“

Robert Glatzel brachte die Hamburger mit der ersten Großchance der Hausherren in Führung (19.). Kurz darauf herrschte Aufregung im Volksparkstadion. „Das war pure Freude. Trotzdem ist es jetzt extrem bitter nach dem Spiel“, sagte Glatzel nach dem Abpfiff bei SPORT1: „ Es kann nicht sein, dass wir führen, Überzahl haben und dann so leicht ein Gegentor kriegen. Düsseldorf hat zwei Chancen und macht ein Tor. Wir haben zehn Chancen.“

Schiedsrichter Christian Dingert sah sich ein Foulspiel von Düsseldorfs Edgar Prib noch einmal am Monitor an und entschied sich schließlich für eine Rote Karte, die in Ordnung ging. Im Zuge des Videobeweises wurde sein Assistent mit einem Wurfgeschoss getroffen, er konnte aber ohne eine Behandlung weitermachen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)