Bundesliga: Fürth mit Heim-Fluch und Negativrekord - Kleeblatt noch zu retten?

Im Fußball wird gerne mal von einem Fluch gesprochen, meist eher scherzhaft. Bei Greuther Fürth muss man so langsam aber wirklich darüber nachdenken, ob ein solcher über dem Ronhof liegt.

21 Anläufe hat das Kleeblatt nun unternommen, um im heimischen Stadion einen Bundesliga-Sieg einzufahren. Und 21-mal folgte eine bittere Enttäuschung. So auch am Samstag gegen den VfL Bochum .

Im Duell der Aufsteiger unterlag Fürth mit 0:1 und steht spätestens jetzt mit dem Rücken zur Wand. „Es war ein enttäuschender Nachmittag. In der Summe reicht es eben nicht, um zu punkten“, sagte Trainer Stefan Leitl bei der Pressekonferenz nach dem Spiel: „In der Situation, in der wir sind, können wir nicht mehr zurückkommen nach einem Rückschlag.“

Leitls Mannschaft baut derzeit aber nicht nur eine erschreckende Heim-Bilanz weiter aus, sondern setzt auch in Sachen Saisonstart Maßstäbe in der Bundesliga - negative wohlgemerkt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Fürth legt schlechtesten Saisonstart aller Zeiten hin

Nur einen Punkt sammelten die Fürther in den ersten acht Saisonspielen, bei einem Torverhältnis von 5:20. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Es handelt sich um den schlechtesten Saisonstart in der Geschichte der Bundesliga, nie stand ein Team nach acht Spieltagen mit einer mieseren Bilanz da.

Einen vergleichbaren Start hatte der SC Paderborn - auch als Aufsteiger - in der Spielzeit 2019/20 hingelegt. Mit ebenfalls nur einem Zähler, aber einem etwas besseren Torverhältnis. Am Saisonende war der SCP damals sang- und klanglos mit 20 Punkten abgestiegen.

In der Saison 2017/18 war der 1. FC Köln ebenfalls nur mit einem Punkt aus acht Spielen in die Bundesliga gestartet. Die Kölner stiegen in der Folge ebenfalls als Tabellenletzter ab. Mit 22 Punkten.