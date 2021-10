Gerard Piqué vom FC Barcelona veranstaltet Ballon-WM - Shakira trainiert

In Spanien findet die erste Ballon-WM der Geschichte statt. Deutschland unterliegt knapp. Veranstalter ist niemand Geringeres als Gerard Piqué. Seine Frau Shakira fiebert - und trainiert mit.

Diese WM wird so schnell keiner vergessen!

Ballons, wie bitte!? Ja, richtig gehört. Im spanischen Tarragona hat am Donnerstag die erste Ballon-WM der Geschichte stattgefunden - und der Rahmen hätte kaum größer ausfallen können.

Piqué widmet sich Balloon World Cup

Während es aber in der Vergangenheit um etablierte Sportarten wie Tennis ging, dessen Davis Cup der 34-Jährige revolutionierte, nahm sich Piqué dieses Mal einer humorigen Sache an, die vielleicht dennoch das Potenzial von etwas Ernsthaftem in sich trägt.