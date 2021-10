Martin Fourcade und Ireen Wüst kandidieren für IOC-Athletenkommission

Martin Fourcade und Ireen Wüst bewerben sich um einen Sitz in der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

Die französische Biathlon-Ikone Martin Fourcade und die frühere niederländische Top-Eisschnellläuferin Ireen Wüst bewerben sich um einen Sitz in der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

Die beiden fünfmaligen Olympiasieger sind die bekanntesten Namen unter 17 Sportlerinnen und Sportlern, die bei der Wahl am Rande der Winterspiele von Peking einen der beiden vakanten Posten übernehmen wollen. Dies gab das IOC am Samstag in Athen bekannt.