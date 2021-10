Bundesliga: Eintracht Frankfurt sechste Mannschaft in Folge, die nach Bayern-Sieg nicht gewinnt

Eintracht Frankfurt gewinnt am 7. Spieltag gegen den FC Bayern München, das darauffolgende Spiel können die Hessen aber nicht gewinnen. Das passierte auch schon anderen Teams.

Damit ist die Eintracht bereits die sechste Mannschaft in Folge, die in der Liga gegen den FC Bayern gewann, um aber in der darauffolgenden Partie nicht als Sieger vom Platz zu gehen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)