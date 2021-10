FC Barcelona lehnte 150-Millionen-Angebot für Ansu Fati ab

Es ist noch nicht allzu lange her, da hat der FC Barcelona einen Schuldenberg von über 1,3 Milliarden Euro offiziell verkündet.

Man kann also ohne Übertreibung von einer handfesten wirtschaftlichen Krise bei einem der größten Klubs Europas sprechen.

Mega-Angebot für Barca-Star abgelehnt

Mag allein dieser Satz in Zeiten großer Probleme etwas verwunderlich klingen, wird er noch kurioser, wenn man sieht, in welchem Zusammenhang ihn Bartomeu sagte. In der Marca gab der Ex-Boss, im Oktober vergangenen Jahres zurückgetreten, zu, dass er rund einen Monat vor seinem Abgang die Möglichkeit gehabt hätte, eine Menge Geld für Barca zu generieren.