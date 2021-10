Manchester United verliert nach 29 Spielen wieder auswärts, ManCity schlägt Burnley

Die beeindruckende Auswärtsserie von Manchester United hat am Samstagnachmittag ein jähes Ende genommen. Zum ersten Mal seit 29 Spielen sind die Red Devils auswärts wieder als Verlierer vom Platz gegangen.

Bei Leicester City kassierte ManUnited eine empfindliche 2:4 (1:1)-Niederlage und musste einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Bereits vor der Länderspielpause lief es für die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer nicht gut. Gegen Aston Villa setzte es zuhause ein 0:1, in Everton reichte es auch nur für ein 1:1-Unentschieden.

United sorgt mit 10-Minuten-Flug für Wirbel

Leicester trifft vom Anpfiff weg

In der Schlussphase der Partie überschlugen sich dann die Ereignisse. Ex-Freiburger Caglar Söyüncü traf zum 2:1 für die Gastgeber (78.). Es dauerte aber nicht lange, bis Marcus Rashford bei seinem Comeback nach Schulter-OP das 2:2 erzielte (82.).

Doch nur 54 Sekunden später jubelte erneut Leicester. Jamie Vardy vollendete einen Leicester Angriff vom Anpfiff weg. Für den Schlusspunkt sorgte Patson Daka, der seinen ersten Treffer in der Premier League markierte (90.+1).

Die Blues behaupteten dank des entscheidenden Treffers von Benjamin Chilwell unmittelbar vor der Pause und Glück bei zwei Aluminiumtreffern der Gastgeber ihre Spitzenposition. Zudem rettete Chelsea-Keeper Edouard Mendy in der Schlussphase mehrfach stark.

Nationalspieler Timo Werner stand bei Chelseas Erfolg nach seinem Doppelpack in der WM-Qualifikation in Rumänien als einziger der drei deutschen Auswahlspieler in der Anfangsformation.