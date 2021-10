Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Hertha BSC, 1:2 (0:1)

Gleich zu Spielbeginn sorgte Marco Richter mit seinem Treffer nach Vorarbeit von Vladimír Darida für eine frühe Führung von Hertha BSC (6.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Die Hertha stellte das 2:0 sicher (62.). In der 77. Minute überwand das Heimteam die Abwehr der Hertha und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte Hertha BSC die drei Zähler unter Dach und Fach.

Am liebsten teilt Frankfurt die Punkte. Da man aber auch zweimal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Nur einmal ging Eintracht Frankfurt in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.