DEL: Coronafälle beim EHC Red Bull München - Spiel gegen Nürnberg Ice Tigers fällt aus

Zum ersten Mal in der neuen DEL-Spielzeit muss mit der Partie München vs. Nürnberg ein Spiel wegen Coronafällen abgesagt werden. Damit entfällt auch die Übertragung auf SPORT1.

Zum ersten Mal in der neuen Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga (DEL) muss ein Spiel wegen Coronafällen abgesagt werden.

Betroffen seien auch Mitglieder aus dem Betreuer- und Trainerstab, wie die Münchner am Samstag mitteilten. Die Profis und Klub-Angestellten seien umgehend isoliert worden.

Das zuständige Gesundheitsamt ordnete für alle Mannschaftsangehörigen eine Quarantäne bis einschließlich Sonntag an. Über eine Neuansetzung will sich die Liga in Zusammenarbeit mit beiden Klubs schnellstmöglich besprechen.