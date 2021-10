3. Liga: FSV Zwickau – MSV Duisburg, 3:2 (1:1)

Orhan Ademi bediente Marvin Ajani, der in der 29. Spielminute zum 1:0 einschoss. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Johan Gomez das 1:1 zugunsten von Zwickau (44.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Kurz darauf bereitete Moritz Stoppelkamp das 2:1 von Duisburg durch Ademi vor (46.). In der 87. Minute erzielte die Heimmannschaft den Ausgleich. In der 90. Minute ging es schließlich bergab für die Zebras, als man in Person von Marvin Bakalorz einen Platzverweis kassierte und folglich in Unterzahl agierte. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als der FSV Zwickau noch einen Treffer parat hatte (93.). Die Zeichen standen auf Sieg für den MSV Duisburg, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.