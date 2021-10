2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – FC St. Pauli, 2:4 (1:0)

Am Samstag begrüßte der 1. FC Heidenheim 1846 den FC St. Pauli. Die Begegnung ging mit 4:2 zugunsten des Spitzenreiters aus. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: St. Pauli wurde der Favoritenrolle gerecht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Heidenheim bereits in Front. Tobias Mohr markierte in der dritten Minute die Führung. Bis der Schiedsrichter den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Ein Zuspiel von Jackson Irvine brachte Guido Burgstaller im Netz des 1. FC Heidenheim 1846 zum Ausgleich unter (54.). Der FC St. Pauli stellte mit dem 2:1 in der 55. Minute die Weichen auf Sieg. Der 32-jährige Stürmer schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (59.). St. Pauli überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 (80.). Der 1. FC Heidenheim 1846 versenkte die Kugel in der 84. Minute zum 2:4. Am Ende verbuchte St. Pauli gegen Heidenheim einen Sieg.