Frauen-Bundesliga: Bayer Leverkusen Tabellenzweiter

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen belegen nach dem 2:1 (1:0)-Erfolg beim SC Freiburg am sechsten Spieltag der Frauen-Bundesliga den zweiten Tabellenplatz. Mit 15 Punkten sind die Rheinländerinnen zählergleich mit Tabellenführer und Titelverteidiger Bayern München. Der FC Bayern tritt am Sonntag (16.00 Uhr) bei Eintracht Frankfurt an.