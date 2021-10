Anzeige

Premier League: Salah schießt nächstes Zauber-Tor bei Liverpool-Sieg Unfassbares Tor! Salah tut es schon wieder

Nach Traumtor: Ist Salah aktuell der beste Spieler der Welt?

SPORT1

Der FC Liverpool überrollt in der Premier League den bemitleidenswerten FC Watford. Mohamed Salah macht mit seinen Gegenspielern erneut, was er will.

Der FC Liverpool setzt sich mit einer Machtdemonstration an die Spitze der Premier League!

Die Mannschaft übernahm die Tabellenführung zumindest vorübergehend, nach einem glasklaren 5:0 (2:0)-Sieg gegen den FC Watford am Samstagmittag. Das Team von Erfolgstrainer Jürgen Liverpool war bei dem Auswärtsspiel gegen die Hornets stets am Drücker und gewann auch in der Höhe verdient. (Service: Ergebnisse der Premier League)

Gekrönt wurde die Vorstellung von Stürmerstar Mohamed Salah, der sich in der Form seines Lebens befindet. Beim Treffer zum 4:0 zeigte der Ägypter seine ganze Klasse - wenige Wochen, nachdem er die Fußball-Welt mit einem Traumtor gegen Manchester City verzückt hatte.

An der Strafraumkante angespielt kontrollierte Salah den Ball auf engstem Raum gegen drei Gegenspieler, zog blitzschnell davon und schlenzte den Ball nach einem weiteren Haken - der bemitleidenswerte Watford-Verteidiger grätschte ins Leere - aus spitzem Winkel unhaltbar ins lange Eck.

Nach dem Spiel wurde Salah zu seinem fantastischen Tor gefragt und wo das in einer Rangliste aller seiner Tore stehen würde. „Vielleicht war mein Tor im letzten Spiel noch etwas besser“, sagte er, als er darauf angesprochen wurde, ob er schon einmal ein schöneres Tor geschossen hätte als heute. „Ich weiß nicht ob das Tor heute oder das gegen Manchester City schöner war.“

Auch Salahs Assist ist genial

Die Technik, der Antritt, der Winkel - das Tor erinnerte extrem an die traumhafte City-Bude.

Schon am ersten Treffer gegen Watford hatte Salah großen Anteil, der Nationalspieler bediente Sadio Mané (9.) mit einem phänomenalen Außenrist-Pass. „Immer wenn ich im Strafraum bin, versuche ich entweder ein Tor zu schießen oder meinem Teamkollegen den Ball perfekt aufzulegen: Es geht immer um den Teamerfolg“, sagte Salah nach dem Spiel.

Sein Teamkollege Mané erreichte durch das Tor als erst dritter afrikanischer Spieler die 100-Tore-Marke in Englands Elite-Liga. Zuvor war dies nur Didier Drogba und, wie könnte es anders sein, Salah gelungen.

Für die Tore Nummer zwei, drei und fünf sorgte Roberto Firmino, der in der 37. und 52. Minute aus kurzer Distanz leichtes Spiel hatte und zeigte in der 91. Minute, dass er auch sehr gut am Ball ist. Auch von Firminos Leistung zeigte sich Salah begeistert. „ Bobby (Firmino) hat heute einen tollen Job gemacht mit seinem Hattrick. Glückwunsch an ihn für seine Leistung.“

Zum Abschluss noch ein Wort zu Watford: Bei den Hausherren gab der einstige Meistertrainer Claudio Ranieri sein Debüt - es hätte kaum schlechter laufen können.