Quade: "Wir stehen da, wo wir uns gesehen haben"

Für Karl Quade, Chef de Mission des Team D, kommt die durchwachsene deutsche Medaillenausbeute bei den Paralympics in Tokio nicht überraschend. "Wir stehen im Medaillenspiegel ungefähr da, wo wir uns gesehen haben. Das Team ist im Vergleich zu Rio kleiner. Es findet international eine zunehmende Professionalisierung statt, da haben wir Nachholbedarf. Es gibt bei uns nur wenige Sportler, die sich zu 100 Prozent auf den Sport konzentrieren können", sagte Quade am Tag vor dem Abschluss der Spiele.

In Rio 2016 hatte die deutsche Mannschaft als Sechster des Medaillenspiegels 57 Medaillen gesammelt, darunter 18 goldene. Nach dem vorletzten Wettkampftag waren es in Tokio dagegen nur 43 Medaillen, davon 13 Goldmedaillen. Im Medaillenspiegel lag Deutschland damit auf Rang elf. Zum Abschluss am Sonntag gibt es nur noch eine Medaillenchance.

134 Sportlerinnen und Sportler plus drei Guides hatten sich für Tokio qualifiziert. In Rio waren es noch 155 gewesen, in London 2012 151. Bei den Paralympics 2024 in Paris "möchte ich nicht noch weniger dabei haben. Wir müssen die Basis deutlich vergrößern. Wie wir das hinbekommen, müssen wir schauen", betonte Quade.