Hirntumor bei Paralympics-Siegerin Elena Krawzow

Schock für Paralympics-Siegerin Elena Krawzow: Bei der sehbehinderten Schwimmerin, die in Tokio Gold über 100 m Brust gewonnen hatte, wurde ein Tumor in der linken oberen Gehirnhälfte festgestellt. Das teilte sie am Samstag über ihre Social-Media-Kanäle mit.