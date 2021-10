Bundesliga heute live mit BVB & Leipzig live im TV, Stream, Ticker

9PLUS1: Alle Infos vor Borussia Dortmund vs. Mainz 05

Borussia Dortmund kämpft um wichtige Punkte - und die Tabellenspitze der Bundesliga. Freiburg fordert Leipzig, in Fürth kommt es zum Kellerduell.

Borussia Dortmund will sich mit einem Sieg am achten Spieltag der Bundesliga an die Tabellenspitze setzen.