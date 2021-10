Manchester City: Nachfolger von Guardiola - Rodgers, Pochettino, Nagelsmann?

Guardiola kündigt City-Abschied an

Kaum ein Trainer ist imstande, das zu leisten, was der 50-Jährige seit 2016 bei Manchester City geleistet hat. Und doch könnten die Verantwortlichen bei den Citizens bald genau diese scheinbar aussichtslose Aufgabe vor der Brust haben. ( Service: Ergebnisse der Premier League )

Denn wie es aussieht, rückt das Ende seiner Trainertätigkeit beim englischen Meister näher. In einem Livestream-Event der brasilianischen Investmentgesellschaft XP Investimentos erklärte der frühere Bayern-Coach, dass er seinen Vertrag bei City, der bis 2023 datiert ist, nicht mehr verlängern wird.

Zwar ruderte Guardiola kurz darauf zurück und erklärte auf einer Pressekonferenz: „Ich denke nicht daran, City in zwei Jahren zu verlassen. Was ich in dem Zoom Call mit Geschäftsleuten gesagt habe, ist, dass ich nach meiner Zeit bei City eine Pause einlegen muss.“ Einen genauen Zeitpunkt dafür gebe es nicht.