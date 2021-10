Gary Lineker rettet Fußball-Traum von verletzten Spielerin

Der ehemalige englische Nationalspieler spendete 3.000 Pfund, um Sophie Scargill eine Operation zu ermöglichen. Die Spielerin der Doncaster Rovers Belles (spielen in der vierten englischen Frauen-Liga, Anm.) hatte eine Crowdfunding Kampagne gestartet, um sich den Eingriff am Knie leisten zu können.

Scargill hatte sich im September den Meniskus gerissen, auch das Außen- und Innenband wurde dabei in Mittleidenschaft gezogen.

Auf ihrem Twitter-Account zeigte sich Scargill hellauf begeistert. „Wow. Sprachlos. Kann das alles noch nicht so ganz glauben. Danke von ganzem Herzen, an alle, die mir so freigiebig geholfen haben, mein Ziel zu erreichen.“