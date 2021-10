IOC-Chef Bach verabschiedet Ruder-Präsident Kaidel

Nach 13 Jahren an der Spitze des Deutschen Ruder-Verbandes (DRV) ist Siegfried Kaidel in den Funktionärs-Ruhestand verabschiedet worden.

Nach 13 Jahren an der Spitze des Deutschen Ruder-Verbandes (DRV) ist Siegfried Kaidel mit der olympischen Goldmedaille in den Funktionärs-Ruhestand verabschiedet worden.

IOC-Präsident Thomas Bach persönlich überreichte Kaidel zum Auftakt des 65. Rudertages in Schweinfurt am Freitagabend die Plakette. „Er ist Unterfranke und Ruderer, was will man mehr“, sagte der Würzburger über den 70-Jährigen, der sich nicht mehr zur Wahl stellt.