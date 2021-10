Eintracht Frankfurt: Bobic kehrt mit Hertha zurück - "Ihm flennt keiner nach"

Bobic-Abgang mit fadem Beigeschmack – Genugtuung bei Eintracht-Fans

Den Wechsel von Bobic nach Berlin konnte die Anhänger zudem kaum nachvollziehen. „Die Leute sehen die jetzige Situation mit Genugtuung. Bei uns flennt ihm jedenfalls keiner mehr hinterher“, wurde Kobuschinski deutlich und ging noch einen Schritt weiter: „Die meisten haben von vornherein gesagt, wie es laufen wird und deshalb nicht verstanden, wie man nach Berlin gehen kann. Wenn man sieht, was in Berlin passiert, dann war es eine falsche Entscheidung.“

Eintracht-Fans haben die Erfolge nicht vergessen

In der Tat erlebte Bobic einen äußerst schwierigen Beginn in der Hauptstadt. Zwei mühsame Siege gegen die Aufsteiger aus Bochum (3:1) und Fürth (2:1), ansonsten nur Niederlagen und zwei üble Klatschen in München (0:5) und Leipzig (0:6). Der Start ist somit überhaupt nicht geglückt.

Umso bitterer das Ende, das die vielen guten Zeiten so in den Hintergrund rücken ließ: „Man hat gut in Frankfurt zusammengearbeitet. Deshalb war es so unverständlich, dass Fredi Bobic so gegangen ist.“