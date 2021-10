Tennis: Viktoria Asarenka und Paula Badosa im Finale von Indian Wells

Die frühere Weltranglistenerste Viktoria Asarenka und Kerber-Bezwingerin Paula Badosa bestreiten am Sonntag das Endspiel beim WTA-Turnier in Indian Wells.

Nach ihrem Sieg vor neun Jahren steht sie zum zweiten Mal im Endspiel in der kalifornischen Wüste. Badosa (23) hat in ihrer Karriere bislang nur in diesem Jahr beim Turnier in Belgrad triumphiert. Durch ihre Erfolge in Indian Wells klettert sie ab Montag in der Weltrangliste erstmals unter die Top 20.