Erstrunden-Aus für Clemens bei Darts-EM

Für den besten deutschen Darts-Profi Gabriel Clemens ist die EM in Salzburg schon nach der ersten Runde wieder vorbei. Der Saarwellinger unterlag am späten Freitagabend dem Australier Damon Heta 3:6. Im Vorjahr war der Weltranglisten-24. gegen den späteren Sieger Peter Wright ausgeschieden.

Clemens (38) galt gegen Heta als leichter Favorit und hätte mit zwei Siegen in Österreich als erster Deutscher in der Geschichte den Sprung in die Top 20 der Welt schaffen können. Das Turnier gilt als Standortbestimmung vor der in rund zwei Monaten beginnenden WM im Londoner Ally Pally.