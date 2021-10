Tennis: Alexander Zverev bricht gegen Taylor Fritz ein und fliegt in Indian Wells raus

Nächsten Sportstar geangelt: Was läuft da mit Zverev?

Alexander Zverev scheitert beim Masters von Indian Wells an den eigenen Nerven. Das deutsche Tennis-Ass gibt einen sicher geglaubten Sieg noch her.

Alexander Zverev hat einen sicher geglaubten Sieg im Viertelfinale des Masters in Indian Wells noch aus der Hand gegeben und ist überraschend ausgeschieden.

Zverev im Tiebreak von der Rolle

Für den 24-Jährigen war es die erst zweite Niederlage seit dem Wimbledon-Aus im Juli. Nur Novak Djokovic (bei den US Open) musste er sich seitdem beugen.

Nach den vergebenen Matchbällen ließ sich Zverev in Indian Wells in einen Tiebreak verwickeln, in dem ihm nichts mehr gelingen wollte. Völlig von der Rolle lag er schnell aussichtslos 1:6 hinten.