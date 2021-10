Darts EM: Gabriel Clemens scheitert - Michael van Gerwen glänzt

Gabriel Clemens scheitert bei der European Championship schon in der Auftaktrunde. Michael van Gerwen präsentiert sich indes in fantastischer Form.

Enttäuschung für Gabriel Clemens. The „German Giant“ konnte es seinem Landsmann Florian Hempel nicht gleichtun und schied in der ersten Runde der Darts-EM aus.

Gegen Damon Heta aus Australien spielte die deutsche Nummer 1 zwar phasenweise gutes Darts und beeindruckte vor allem mit seinem 126er-Finish zum zwischenzeitlichen 2:3. Am Ende aber musste er sich Heta mit 3:6 geschlagen geben.

Van Gerwen furios

Dabei war MvG von Beginn an on fire. Für die ersten beiden Legs benötigte er lediglich elf beziehungsweise zwölf Darts. Am Ende kam er auf einen 3-Dart-Average von 100,45 Punkten.