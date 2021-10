WWE: Roman Reigns stichelt heftig gegen CM Punk und AEW

Roman Reigns: CM Punk hat „keinen explosiven Knochen im Körper“

In einem Interview mit Complex Sports , in dem der „Head of the Table“ gefragt wird, ob ihn ein Match gegen Punk prinzipiell interessieren würde, wenn es sich in der Zukunft ergäbe, antwortet Reigns, dass er sich gegen kein Match sperre, das WWE-Fans sehen wollen würden, „aber mich würde es kein bisschen aufwerten“.

Punk sei „älter geworden“, so Reigns, er hätte Ausschnitte aus seinen Matches bei AEW gesehen „und er hat für mich ein bisschen was verloren“ (“A step or two has been lost“). Hinzu komme, dass Punk „bei UFC verprügelt worden ist. Ich glaube nicht, dass uns irgendjemand wirklich abkaufen würde, dass ein 90-Kilo-Mann ohne einen explosiven Knochen im Körper mir was anhaben kann.“