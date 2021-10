Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – 1. FC Köln, 5:0 (1:0)

Andrej Kramarić bediente Ihlas Bebou, der in der 30. Spielminute zum 1:0 einschoss. Zur Pause hatte Hoffenheim eine hauchdünne Führung inne. Bebou schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (48.). Für klare Verhältnisse sorgte Christoph Baumgartner, der auf Zuspiel von David Raum das 3:0 der TSG 1899 Hoffenheim markierte (50.). Dennis Geiger baute den Vorsprung der Gastgeber in der 73. Minute aus. Stefan Posch schraubte das Ergebnis in die Höhe, als er eine Vorlage von Kramarić zum 5:0 zugunsten der TSG verwertete (86.). Am Ende kam Hoffenheim gegen den FC zu einem verdienten Sieg.