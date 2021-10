Ligue 1: PSG feiert späten Sieg gegen Angers - Mbappé entscheidender Mann

Das Team von Trainer Mauricio Pochettino verhinderte in der Ligue 1 nur mit Mühe die zweite Niederlage in Serie. Das Team, das ohne die Superstars Neymar und Lionel Messi antrat, mühte sich gegen den SCO Angers zu einem 2:1. Mit dem neunten Sieg im zehnten Spiel festigen die Pariser die Tabellenführung, Angers ist Vierter. ( Service: Ergebnisse der Ligue 1 )

Angelo Fulgini hatten den Underdog in Halbzeit eins in Führung gebracht. Danilo Pereira gleich in der 69. Minute per Kopf nach Flanke von Mbappé aus. Der Superstar besorgte mit seinem Treffer vom Elfmeterpunkt den Siegtreffer 87. Minute.