Bundesliga: TSG Hoffenheim - 1. FC Köln 5:0, Rekord-Pleite für Baumgart

Der 1. FC Köln hat den Sprung auf einen Königsklassen-Platz in der Bundesliga verpasst. Das 0:5 (0:1) bei der TSG Hoffenheim ist sogar die höchste Bundesliga-Pleite für Trainer Steffen Baumgart. Beim SC Paderborn hatte der Coach nur einmal mit fünf Toren Unterschied verloren beim 1:6 gegen den BVB. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Horn: „Auf den Sack bekommen“

Ihlas Bebou (31. und 49.), Christoph Baumgartner (51.), Dennis Geiger (74.) sowie Stefan Posch (87.) trafen für die Hoffenheimer. Die Kraichgauer haben mittlerweile elf Spiele in Folge nicht gegen den FC verloren und die zurückliegenden sieben Begegnungen allesamt gewonnen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Wir haben Hoffenheim spielen lassen und die haben uns vorgeführt. Wir haben richtig auf den Sack bekommen. Das muss man so akzeptieren“, meinte Kölns Kapitän Timo Horn. Verteidiger Rafael Czichos fügte an: „Wir haben viel zu viele Fehler gemacht, waren nicht aggressiv und immer einen Schritt zu spät in den Zweikämpfen.“