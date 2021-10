2. Liga: SC Paderborn 07 – SSV Jahn Regensburg, 1:1 (0:1)

Gleich zu Spielbeginn sorgte Charalambos Makridis mit seinem Treffer nach Vorarbeit von Sarpreet Singh für eine frühe Führung des SSV (1.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. In der 70. Minute gelang der Heimmannschaft der Ausgleich. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 1:1 schließlich abpfiff.

An der Abwehr des SC Paderborn 07 ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst elf Gegentreffer musste der SCP bislang hinnehmen. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Paderborn, sodass man lediglich sieben Punkte holte.