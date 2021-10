NFL: Philadelphia Eagles traden Zach Ertz zu Arizona Cardinals

Zach Ertz verlässt die Philadelphia Eagles. Der Tight End wechselt per Trade zu den Arizona Cardinals. Dort soll einer Maxx Williams ersetzen.

„Er wird immer ein Mitglied der Eagles-Familie sein, nicht nur wegen seiner Leistungen auf dem Spielfeld, sondern auch wegen des wunderbaren Menschen, der engagierten Führungspersönlichkeit und des Vorbilds, das er neun Spielzeiten lang in Philadelphia war“, erklärte Eagles-CEO Jeffrey Lurie. Ertz selbst sagte zu seinem Abschied: „Philadelphia ist Heimat.“ (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Ertz soll Williams-Lücke füllen

Der 30-Jährige spielte in seiner bisherigen NFL-Karriere ausschließlich für die Eagles. Er wurde beim Draft 2013 an 35. Stelle ausgewählt. 2018 gewann der mit Philadelphia den Superbowl 52 gegen die New England Patriots (41:33). Eartz fing dabei den entscheidenden Touchdown zum 38:33. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)